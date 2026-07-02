Волгоградский губернатор уволил главу регионального комитета ЖКХ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров снял с поста председателя регионального комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Увольнение последовало за оперативным совещанием 30 июня, где профильные ведомства отчитывались о темпах подготовки к зиме. Новый руководитель комитета пока не назначен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Готовность инфраструктуры к отопительному сезону была оценена в 23%. Господин Бочаров отметил, что времени для завершения работ достаточно. Предстоит подготовить более 12 тыс. многоквартирных домов и 5,2 тыс. объектов социальной сферы, проверить 46 тыс. км. сетей, а также почти 19 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры.

По итогам прошлого отопительного сезона аварийность в области сократилась на 40%. При этом губернатор указал на наличие участков, где работу необходимо активизировать.

Нина Шевченко