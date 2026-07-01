В Пензе сформировали Общественную палату нового созыва

В Пензенской области состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты восьмого созыва. Открыл заседание старейший член палаты Владимир Подобед, сообщили в региональном правительстве.

В новый состав вошли 33 человека. Из них 11 утверждены губернатором, еще по 11 — заксобранием и местными общественными объединениями. Зампред правительства Павел Маслов отметил, что состав обновился на треть, две трети членов сохранили опыт предыдущего созыва.

Председателем палаты переизбран Владимир Подобед. Заместителями назначены директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь и руководитель исполкома движения «Народный фронт» Олег Куроедов. Утвержден регламент работы и сформированы восьми профильных комиссий.

Нина Шевченко