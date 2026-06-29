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Лимит на продажу бензина на саратовских АЗС продлили до 15 июля

Оперштаб Саратовской области продлил лимит на продажу бензина на АЗС до 15 июля. Физлица могут купить не более 30 л на машину, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

Ограничения на продажу топлива ввели на период с 23 по 30 июня на фоне повышенного спроса. Тогда глава региона отметил, что такая мера была принята для пресечения спекуляций на рынке и снижения необоснованного ажиотажа.

Ранее депутат облдумы Денис Буланов обратился к руководству региональной полиции с просьбой отменить штрафы для водителей, стоящих в очереди на АЗС. Парламентарий указал, что автомобилисты получают штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств.

Нина Шевченко