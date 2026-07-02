В Волгограде у дачников хотят изъять участки у реки Царицы

Региональный комитет природы через суд добивается изъятия земли у волгоградских садоводов, чьи наделы находятся в границах водоохранной зоны реки Царицы. По данным V1.RU, истцы требуют снести постройки и прекратить право собственности, ссылаясь на свободный доступ граждан к водному объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западное МСУТ СК России Фото: Западное МСУТ СК России

Дачники настаивают, что землю выделило государство еще в 1965 году, а окончательное оформление документов завершилось в 1967-м. Участки специально располагали у воды для полива, так как центрального водопровода тогда не было. Полтора года назад, пишет издание, собственникам стали приходить повестки в суд. Облкомприроды требует аннулировать право собственности на основании Водного кодекса. Ответчиками по делу выступают администрация Волгограда и департамент муниципального имущества. В качестве третьих лиц к делу привлечены Роскадастр и сами владельцы участков.

Суд в Волгограде, отмечается в материале, жители выиграли. Однако кассационный суд в Краснодаре направил дело на новое рассмотрение. Волгоградцы заявили о намерении обратиться к президенту, считая, что чиновники нарушили сроки исковой давности — 59 лет — и игнорируют их права.

В облкомприроды журналистам пояснили, что действия ведомства продиктованы исключительно требованиями федерального законодательства.

Нина Шевченко