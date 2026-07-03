Сообразили на пятерых

Пензенские отделения «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» предложили своих кандидатов на предстоящие выборы губернатора. Среди выдвиженцев нынешний глава региона Олег Мельниченко (ЕР) и лидер КПРФ Олег Шаляпин — для него выборы-2026 станут третьими. Остальные политики поборются за пост губернатора впервые. Политологи напоминают, что начало этого электорального цикла было омрачено связанным с экс-главой субъекта Иваном Белозерцевым фармакологическим скандалом, на фоне которого господин Мельниченко оказался безальтернативной фигурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко впервые избрался губернатором Пензенской области в 2021 году

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Олег Мельниченко впервые избрался губернатором Пензенской области в 2021 году

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

В Пензенской области объявили кандидатов в губернаторы. Выборы пройдут 18–20 сентября. Партия «Единая Россия» (ЕР) выдвинула действующего главу региона Олега Мельниченко. От КПРФ идет Олег Шаляпин, от «Справедливой России — За Правду» (СР) — Михаил Лисин, от ЛДПР — Павел Куликов, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РПП) — Виктор Ерошенко.

Олег Мельниченко

53-летний секретарь регионального отделения ЕР. Имеет три высших образования: педагогическое, юридическое и управленческое, а также степень доктора исторических наук. Карьеру начинал преподавателем вуза, затем перешел на госслужбу, пройдя путь от заместителя главы района до вице-губернатора и министра образования региона.

С 2013 года работал в аппарате полномочного представителя президента в ПФО, позже стал сенатором и возглавил комитет Совфеда по федеративному устройству. Губернаторские полномочия исполняет с 2021-го, в тот год задекларировал доход около 8 млн руб. без недвижимости и транспорта. Господин Мельниченко находится под международными санкциями, а его первые выборы в 2021 году проходили на фоне ареста предшественника Ивана Белозерцева по обвинению в получении взяток от экс-сенатора, главы фармакологической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля.

На прошлых выборах Олег Мельниченко одержал победу (72,4% голосов). Политолог Анатолий Бодров отмечал в беседе с «Ъ — Средняя Волга», что тогда полноценной конкуренции не было из-за тяжелого скандального контекста.

Олег Шаляпин

43-летний заместитель председателя гордумы Пензы и первый секретарь регионального обкома КПРФ. Имеет высшее юридическое образование. Начинал карьеру юристом в коммерческих структурах, затем почти десять лет работал помощником депутатов различного уровня, параллельно участвуя в политической жизни Пензы (гордеп с 2014 года).

В 2021 году депутат задекларировал доход около 1,2 млн рублей, небольшой земельный участок и один автомобиль. Господин Шаляпин — единственный оппозиционный кандидат с опытом участия в губернаторских гонках. Он занял вторые места в 2020 и 2021 годах, увеличив свой результат с 8,46% до 12,35% голосов.

Михаил Лисин

41-летний председатель совета регионального отделения СР, депутат гордумы Пензы. Имеет два высших образования — юрист и госуправленец. Начал предпринимательскую деятельность в 2000-е годы. На данный момент является практикующим юристом. Известен как общественник.

Господин Лисин был помощником гордепа Владимира Симагина (КПРФ). В 2017 году участвовал от коммунистов в довыборах в гордуму. Пришел в СР в 2022 году, но, как рассказывает сам, сохранил хорошие отношения с функционерами КПРФ.

Павел Куликов

40-летний экс-координатор пензенского отделения ЛДПР и заместитель председателя регионального заксобрания. Имеет одно высшее педагогическое образование по специальности «русский язык и литература». В начале карьеры занимался предпринимательством и журналистикой, работал фотокорреспондентом, в 2013 году стал пресс-секретарем регионального отделения ЛДПР.

Политический путь кандидат начал в 2014 году (депутат комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета). В 2019 году стал депутатом гордумы Пензы и руководителем фракции ЛДПР. Позже перешел в региональный парламент, где занял пост заместителя председателя и сохранил лидерство во фракции. Господин Куликов холост, воспитывает сына.

Виктор Ерошенко

56-летний глава регионального отделения РПП и ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» (с 2025 года). Имеет одно высшее педагогическое образование. Профессиональный путь начинал учителем физкультуры и истории в сельской школе, затем перешел на руководящие должности в сфере воспитания. Является экспертом ФГБУ «Росдетцентр». Для господина Ерошенко выборы-2026 станут первым политическим опытом.

Ситуация вокруг выдвижения выглядит формально конкурентной, но реальная альтернатива власти в Пензе невозможна по законодательным причинам, считает политолог Анатолий Бодров. «Требуется 249 подписей муниципальных депутатов. А 249 муниципальных депутатов есть только у одной партии — у „Единой России“. Все остальные кандидаты выдвигаются депутатами ЕР. Это проблема законодательства, но она решается из разряда „по согласованию“»,— объяснил господин Бодров.

Главный риск для кампании действующего губернатора эксперт видит в совпадении региональных выборов с федеральными. «В последние пять лет модель кампании сводилась к простому — сушить явку. Пенза показывает постоянные исторические минимумы. Это позволяло выдвинуть неизвестного человека: при 30% явки у него в протоколе 50%»,— напомнил эксперт. Однако в этом году, считает собеседник, федеральному центру нужна явка 50–55% для легитимизации итогов федеральных (в Госдуму) выборов. «Придется привлекать 25% нового электората. Мы не знаем, как они проголосуют»,— отметил политолог.

Анатолий Бодров напомнил, как на выборах 2020 года кандидат ЕР Иван Белозерцев проиграл единственный участок — электронный. «Там победил Шаляпин. А Белозерцев занял четвертое место. Электронный участок находится под управлением ЦИК, а не областной комиссии, поэтому он неподконтролен местной власти»,— подчеркнул эксперт. Сейчас, по словам господина Бодрова, в регионе отменяют КОИБы из-за иностранного программного обеспечения. «Если их уберут, единственным „независимым“ каналом голосования останется электронный участок. И он может показать реальную картину»,— предположил политолог.

«Власти придется работать с новым, неконтролируемым электоратом и с электронным голосованием, где у губернатора плохая статистика. Просто „отсидеться“ не получится. Ситуация рискованная»,— резюмировал эксперт.

Дарья Васенина