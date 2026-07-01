Саратовского застройщика будут судить за сокрытие 12 млн налогов

СУ СКР по Саратовской области завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании. Ему инкриминируют сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскания недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщили в регионально силовом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По данным следствия, с февраля 2024-го по июль 2025 года глава строительной фирмы, имевшей задолженность по налогам, направлял контрагентам распорядительные письма. Он требовал оплачивать товары и услуги напрямую поставщикам — физическим и юридическим лицам, минуя расчетные счета своей компании. Таким образом организация скрыла более 12 млн руб.

Суд наложил арест на имущество фигуранта на сумму свыше 35 млн руб. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным источника «Ъ-Средняя Волга», фигурантом может быть бывший депутат-единоросс и гендиректор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной.

В марте прошлого года было заведено дело в отношении «Саратовоблжилстроя». Организация приступила к строительству многоквартирного дома в 1-ом Брянском тупике до оформления необходимой документации, включая проектную. МКУ «Капитальное строительство», которое является муниципальным заказчиком, оказало подрядной организации предпочтительные условия для последующего заключения контракта, сообщала прокуратура. В ноябре 2025 года прокурор области Сергей Филипенко рассказал, что в построенных домах обнаружили множественные дефекты. Работы приняли и оплатили. Ущерб бюджету составил около 1,7 млн руб.

В начале марта этого года юридическое агентство «Триада» требовало признать АО «Саратовоблжилстрой» банкротом из-за задолженности в 50,4 млн руб. Однако в апреле заявление возвратили истцу из-за неустранения недостатков в срок. В том же месяце налоговая Омской области начала банкротить саратовского застройщика из-за долга 93,3 млн руб. Заявление принято в производство только в начале июня.

Нина Шевченко