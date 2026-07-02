Защита обжалует приговор экс-гендиректору КБПА Максиму Шихалову

Сторона защиты и прокуратура подали апелляционные жалобы на приговор бывшему генеральному директору АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максиму Шихалову. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной уголовному делу, где выступили адвокат Татьяна Шилова и супруга Шихалова Виктория.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Шилова и Виктория Шихалова считают приговор незаконным

Фото: Ольга Симонова Татьяна Шилова и Виктория Шихалова считают приговор незаконным

Фото: Ольга Симонова

Кировский районный суд 9 июня приговорил Максима Шихалова по двум эпизодам растраты к шести годам колонии общего режима, его первого заместителя Владимира Пожарова приговорили к семи годам. Обоих оштрафовали на 900 тыс. рублей.

Дело касалось аренды дизель-генераторной установки и автомобиля. По версии следствия, в 2021 году гендиректор и его первый зам способствовали заключению договора, что якобы нанесло ущерб предприятию в 4 млн руб. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие за 2,9 млн руб. Он возглавлял КБПА в 2017-2025 годах, АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» — в 2021-2025 годах. Оба занимаются изготовлением техники, в том числе военной авиационной для нужд СВО.

Жена Максима Шихалова уверена в полной невиновности мужа. По ее словам, при нем КБПА стало более прибыльным предприятием, после чего ему как опытному менеджеру также предложили возглавить «Алмаз-Фазотрон», чтобы вывести его на высокий уровень продуктивности. За свою работу Шихалов получил награды от руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, первого зампреда Правительства РФ Дениса Мантурова и других.

«Максим Львович вывел завод на европейский уровень. Никаких нарушений и нареканий, в том числе при ежегодных аудитах и проверках не было», — рассказала Виктория.

Задержание произошло в Москве 20 марта 2025 года после его увольнения с КБПА при согласовании на должность руководителем предприятия в Перми. По словам спикеров конференции, задержание, как и все последующие события уголовного дела и приговора происходили с нарушениями.

«Как возможны подобные действия в адрес невиновного человека, грамотного руководителя оборонных предприятий в период СВО? Произошел беспредел и нарушение всех законов. Факты его невиновности и отсутствия ущерба полностью доказаны, но в приговоре об этом не слова», — заявила Виктория Шихалова.

Татьяна Шилова сообщила, что подана апелляция, которую будет рассматривать Саратовский областной суд. Сторона защиты требует оправдать Максима Шихалова. «Максим Львович заявил, что будет отстаивать свое честное имя до конца», — подчеркнула адвокат.

Также апелляционную жалобу подала прокуратура. Она, наоборот, требует ужесточить наказание для обоих фигурантов.

Ольга Симонова