Главные новости за 8 – 12 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича будут судить за хищение 50 млрд акций саратовского холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова.
«Единая Россия» в Саратовской городской думе обновится минимум на пять восьмых. Из 24 действующих депутатов-единороссов только девять человек (37,5%) прошли праймериз и сохранили право выдвигаться кандидатами на предстоящих выборах.
Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова приговорили к шести годам колонии.
В Саратовской области начали надвижку пролетов третьего моста через Волгу.
В Энгельсе спустя месяц закончили ремонт самотечного коллектора на Менделеева.
Президент РФ провел кадровые перестановки в судах Саратова.
В Саратовской области могут полностью запретить розничную продажу вейпов.
Осложнение ситуации с «мышиной лихорадкой» ожидают в Саратове и Пензе в 2026-м.
Прокурором Саратовской области может стать Роман Пантелеев из Благовещенска.
Экс-глава «Энгельс-Водоканала» Попеко освобожден от наказания за злоупотребление.
Структура ФНС Саратовской области изменится 22 июня.
Президент назначил главного по контролю за мигрантами в Саратовской области.
Волгоградская область
Палласовский район Волгоградской области возглавила Светлана Гамидова.
Суд в Волжском приговорил четырех россиян к колонии за контрабанду рогов сайгака.
Волгоградский губернатор стал аутсайдером репутационного рейтинга из-за тезки.
Прокуратура требует изъять у главы волгоградского села BMW и 4 млн руб.
Волгоградское СМИ V1.RU запретили в Латвии из-за публикаций про участников СВО.
Волгоградское ГУ МВД временно возглавил выходец из Кургана.
Пензенская область
Пензенские зарплаты рекордно выросли на 50 процентов.
Пензенский губернатор попал в антирейтинг репутации глав регионов в мае.
Население Пензенской области сократилось в 2025 году.
Астраханская область
За места в думе Астраханской области поборются 32 новых кандидата от ЕР. Среди новичков — участники СВО и библиотекарь.
За строительство крановых путей в портовой ОЭЗ под Астраханью предложили 511 млн руб.
В Астраханской области начнут выпускать ленты для капельного полива.
КС РФ принял решение в пользу нашедшей скрытые дефекты помещения астраханки.
Дома в квартале на Трофимова в Астрахани снесут под высотные ЖК.
Реконструктора КРК «Октябрь» в Астрахани оштрафовали на 1 млн руб.
Астрахань снова попросила вернуть прямые рейсы в Баку.