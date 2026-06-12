Главные новости за 8 – 12 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича будут судить за хищение 50 млрд акций саратовского холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова.

«Единая Россия» в Саратовской городской думе обновится минимум на пять восьмых. Из 24 действующих депутатов-единороссов только девять человек (37,5%) прошли праймериз и сохранили право выдвигаться кандидатами на предстоящих выборах.

Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова приговорили к шести годам колонии.

В Саратовской области начали надвижку пролетов третьего моста через Волгу.

В Энгельсе спустя месяц закончили ремонт самотечного коллектора на Менделеева.

Президент РФ провел кадровые перестановки в судах Саратова.

В Саратовской области могут полностью запретить розничную продажу вейпов.

Осложнение ситуации с «мышиной лихорадкой» ожидают в Саратове и Пензе в 2026-м.

Прокурором Саратовской области может стать Роман Пантелеев из Благовещенска.

Экс-глава «Энгельс-Водоканала» Попеко освобожден от наказания за злоупотребление.

Структура ФНС Саратовской области изменится 22 июня.

Президент назначил главного по контролю за мигрантами в Саратовской области.

Волгоградская область

Палласовский район Волгоградской области возглавила Светлана Гамидова.

Суд в Волжском приговорил четырех россиян к колонии за контрабанду рогов сайгака.

Волгоградский губернатор стал аутсайдером репутационного рейтинга из-за тезки.

Прокуратура требует изъять у главы волгоградского села BMW и 4 млн руб.

Волгоградское СМИ V1.RU запретили в Латвии из-за публикаций про участников СВО.

Волгоградское ГУ МВД временно возглавил выходец из Кургана.

Пензенская область

Пензенские зарплаты рекордно выросли на 50 процентов.

Пензенский губернатор попал в антирейтинг репутации глав регионов в мае.

Население Пензенской области сократилось в 2025 году.

Астраханская область

За места в думе Астраханской области поборются 32 новых кандидата от ЕР. Среди новичков — участники СВО и библиотекарь.

За строительство крановых путей в портовой ОЭЗ под Астраханью предложили 511 млн руб.

В Астраханской области начнут выпускать ленты для капельного полива.

КС РФ принял решение в пользу нашедшей скрытые дефекты помещения астраханки.

Дома в квартале на Трофимова в Астрахани снесут под высотные ЖК.

Реконструктора КРК «Октябрь» в Астрахани оштрафовали на 1 млн руб.

Астрахань снова попросила вернуть прямые рейсы в Баку.

Нина Шевченко