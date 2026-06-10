Деление на новенького

Из двадцати четырех действующих депутатов-единороссов Саратовской городской думы шестого созыва только девять человек (37,5%) прошли праймериз и сохранили право выдвигаться кандидатами на предстоящих выборах. Остальные пятнадцать парламентариев либо не участвовали в процедуре, либо не выдвигались, уступив места новым кандидатам — работникам бюджетной сферы (преимущественно образования и здравоохранения), трем участникам СВО, а также представителям вузов и советнику губернатора. Политологи считают, что мандат Саратовской городской думы стал непривлекательным для ресурсных кандидатов, поэтому следующий созыв будет состоять из социально-активных, но не обладающих реальной властью и финансами депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в VII созыв Саратовской гордумы пройдут 18-20 сентября 2026 года

Фото: Саратовская городская дума Выборы в VII созыв Саратовской гордумы пройдут 18-20 сентября 2026 года

Фото: Саратовская городская дума

Фракция «Единая Россия» в Саратовской городской думе седьмого созыва обновится ровно на пять восьмых. Из 24 действующих депутатов-единороссов шестого созыва только девять человек сохранили за собой право выдвигаться на предстоящих выборах. Остальные пятнадцать парламентариев либо не участвовали в праймериз, либо не прошли процедуру. Так дорогу новым кандидатам открыли Вячеслав Тарасов, Александр Ащеулов, Андрей Аксенов, Юрий Максимов, Марс Хаметов, Александр Мораш, Александр Романов, Павел Солопов, Олег Шаронов, Александр Юдин, Максим Битюцкий, Инна Буйкевич, Александр Бондаренко, Марина Евсюкова и Андрей Малышев.

Среди старожилов, которые удержали мандаты, оказались спикер гордумы Владимир Островский (округ № 15, директор НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ, 799 голосов), его заместитель Елена Злобнова (округ № 12, депутат на непостоянной основе, 677 голосов) и председатель бюджетного комитета Игорь Фомин (округ № 22, директор ООО «Экотехника», 684 голоса). Лидером среди действующих депутатов по числу голосов стал Сергей Агапов (округ № 6, директор по маркетингу оздоровительного лагеря «Ударник», 819 голосов). Также места сохранили Юлия Видяйкина (округ № 16, финансовый директор АО «Завод «Медтехника», 694 голоса), Виктор Марков (округ № 2, арбитражный управляющий, 582 голоса), Илья Синицын (округ № 9, директор по развитию ООО «ОРЕЛЪ», 709 голосов), Юрий Ерофеев (округ № 35, президент ОАО «НИТИ-Тесар», 486 голосов) и Ирина Видина (округ № 30, советник при ректорате СГТУ, 382 голоса).

На смену ушедшим депутатам пришли работники бюджетной сферы, три участника СВО, представители вузов и советник губернатора. Наибольшую поддержку избирателей среди новичков получил заместитель начальника департамента Гагаринского района по патриотической работе, участник СВО Ренат Аминов (округ № 36, 1110 голосов). Начальник военного учебного центра Вавиловского университета, участник СВО Валерий Мишнев (округ № 3) набрал 850 голосов, а пенсионер-фронтовик, участник СВО Илья Синяев (округ № 7) — 420 голосов. Самое большое количество голосов на праймериз получила заместитель директора по учебной работе гимназии № 75 им. Карбышева Анастасия Морозова (округ № 26, 1302 голоса). Учитель иностранных языков школы им. С.Ф. Тархова Лидия Громова (округ № 29) набрала 798 голосов, музыкальный руководитель детского сада № 177 Анжелика Васильчикова (округ № 21) — 732 голоса, директор гимназии «Авиатор» Ольга Иванова (округ № 10) — 715 голосов, а учитель начальных классов школы № 95 Светлана Белякова (округ № 32) — 473 голоса.

Среди победителей праймериз оказались также ректор Саратовской консерватории Александр Занорин (округ № 1, 386 голосов), проректор по молодежной политике СГУ Антон Головченко (округ № 11, 661 голос), врач-травматолог-ортопед детской больницы Владислав Михайлин (округ № 27, 684 голоса), менеджер по связям с общественностью Министерства культуры Сергей Суслов (округ № 8, 481 голос), директор ООО «Наш Хлеб» Артем Царев (округ № 25, 662 голоса), управляющий партнер ООО «Городской расчетный центр» Игорь Гущин (округ № 5, 537 голосов), методист лицея «Солярис» Анастасия Васильева (округ № 18, 745 голосов) и диспетчер филиала ПАО «Россети Волга» Павел Белов (округ № 13, 295 голосов). На округе № 24, где действующий депутат Юрий Максимов не участвовал в праймериз, победила педагог-организатор Центра детского творчества Елена Морозова (940 голосов). Второе место там занял заведующий отделением неотложной травматологии детской больницы Максим Терешин (919 голосов) — отрыв победителя составил всего 21 голос.

Результаты праймериз ЕР в Саратовскую городскую думу показывают, насколько статус городского депутата стал все менее привлекательным для людей с большими ресурсами, поскольку не дает ощутимых преимуществ и возлагает помимо финансовой нагрузки еще и общественную работу, считает политолог Всеволод Колобродов. «Данная тенденция была заметна еще в 2021 году, на прошлых выборах, сейчас она очевидна. К освобождающимся местам все больше будут присматриваться активисты, общественные деятели и бюджетники, которых нередко стали отправлять депутатствовать в дополнение к основной службе»,— отметил собеседник «Ъ».

Политолог нашел показательным, что ЕР результатами праймериз продемонстрировала готовность следовать тренду по привлечению участников СВО. «Для ветеранов гордума может стать неплохим местом для старта политической карьеры. Теперь интересно, будут ли они в списках других партий»,— прокомментировал господин Колобродов. Сама же избирательная кампания, по его мнению, пройдет незаметно: партийные деньги уходят в основном в Госдуму, где ставки несоизмеримо выше.

«Без обширной пиар-кампании единственный шанс легитимизировать статус народного избранника — активная работа с населением, среди которого статус депутата все больше вызывает раздражение. Необходимо много времени и безвозмездной работы, чтобы поменять общественное мнение. Поэтому следующий созыв думы может оказаться одновременно самым социально-активным, но почти при полном отсутствии ресурсов и реальной власти в городе»,— считает эксперт.

Всеволод Колобродов также напомнил, что Саратовская городская дума имеет богатую историю: первые выборы прошли еще в 1787 году, а в 1870 году число гласных достигло 80 человек, депутаты приносили присягу и работали безвозмездно. «Что-то подобное ждет депутатов следующего созыва»,— резюмировал политолог.

Дарья Васенина