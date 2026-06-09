Экс-глава «Энгельс-Водоканала» Попеко освобожден от наказания за злоупотребление

Судья Энгельсского районного суда Ольга Игонина 9 июня 2026 года огласила приговор по уголовному делу бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» Владимира Попеко по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Гособвинитель Борис Плетнев требовал для экс-руководителя 6 лет колонии общего режима. Сам Попеко и его защита настаивали на полной невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Энгельсского района Фото: администрация Энгельсского района

Следствие и прокуратура утверждали, что в ноябре 2018 года Попеко не отправил на утверждение в региональное министерство строительства и ЖКХ инвестиционную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Этот документ предусматривал реконструкцию главного самотечного канализационного коллектора с увеличением его диаметра с 1200 до 1500 мм. По версии обвинения, своим бездействием директор якобы помогал новым абонентам подключаться к сетям по более щадящим тарифам. В результате в 2019 году предприятие недополучило более 46 млн руб., предназначенных для развития инфраструктуры.

Попеко назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ. Этот срок полностью покрыло время, которое фигурант провел под домашним арестом. Поэтому суд освободил бывшего директора от отбывания наказания. Кроме того, судья сняла арест с имущества Попеко, наложенный в ходе следствия.

Для Владимира Попеко это третье уголовное дело по материалам УФСБ. Два предыдущих, о занижении платы за подключение к сетям для коммерческих фирм, суд прекратил за отсутствием состава преступления.

Никита Маркелов