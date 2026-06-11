Солнце село в Замоскворечье

В Замоскворецкий суд Москвы направят уголовное дело основателя «Русагро» Вадима Мошковича, гендиректора Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Им инкриминируют хищение акций саратовского холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова на 50 млрд руб., отмывание средств и преднамеренное банкротство. Уголовное дело насчитывает 150 томов. Обвинительное заключение уже утвердили в Генпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова направят в Замоскворецкий суд Москвы, выяснил «Ъ». Всем троим вменяют хищение 85% акций саратовского холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова — это 1020 акций стоимостью 50 млрд руб. Также их обвиняют в отмывании части похищенного на сумму свыше 28 млрд руб. и преднамеренном банкротстве компании (ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ). Обвинительное заключение по делу из 150 томов утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

По версии следствия, в 2018 году Вадим Мошкович убедил господина Бурова продать по номинальной цене — €1 за штуку — акции кипрской Quartlink Holding Ltd, головной компании «Солнечных продуктов», реальная стоимость которых превышала 1 млрд руб. Через эту структуру Владислав Буров владел 15 юридическими лицами, в том числе предприятиями, зарегистрированными в Саратовской области: АО «Жировой комбинат», АО «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал» и другими активами масложировой отрасли.

Господин Мошкович якобы предложил сделку под предлогом помощи: в обмен на акции и долги холдинга на 34,7 млрд руб. перед Россельхозбанком, обещал инвестиции и совместный бизнес. Однако после подписания договора в октябре 2018 года никаких вложений не последовало. По данным следствия, вместе с Максимом Басовым он завладел активами рыночной стоимостью 50,85 млрд руб., причинив ущерб господину Бурову и его кипрской структуре Solpro Investments («Солпро»).

В 2019 году «Русагро» начала банкротить предприятия холдинга «Солнечные продукты». Всего было подано девять аналогичных заявлений, в том числе к ООО «Аткарский М.Э.З», ООО «М.Э.З», ЗАО «Мадин», ООО «Солнечные продукты», и в каждом из них фигурировал долг 608,05 млн руб. Все предприятия кредитор просил признать банкротами по упрощенной процедуре. Сама группа компаний «Солнечные продукты» была ликвидирована в январе 2024 года после завершения конкурсного производства.

Перешедшие под контроль «Русагро» саратовские предприятия были затем подвергнуты контролируемому банкротству — через искусственно созданную просрочку по кредитам «Солнечных продуктов» и имитацию неплатежеспособности. Единый производственный кластер раздробили на отдельные активы и выкупили на торгах по заниженным ценам. В числе пострадавших кредиторов — УФНС по Саратовской области, которой не выплатили более 1 млрд руб., а также 15 других юридических лиц с совокупными требованиями около 7,5 млрд руб.

По данным картотеки арбитражных дел, все еще не закрыты производства о банкротстве ООО «Волжский терминал» и АО «Элеваторхолдинг» на общую сумму более 42 млрд руб.

Помимо преднамеренного банкротства и легализации похищенного на сумму 28,6 млрд руб. Вадиму Мошковичу дополнительно вменяют дачу взятки. По версии следствия, в 2019 году он передал тамбовскому вице-губернатору Сергею Иванову охотничий карабин Blaser стоимостью 2,6 млн руб. — за покровительство своему агробизнесу. Все трое находятся под стражей и вину не признали. Владислав Буров предъявил гражданский иск на сумму более 50 млрд руб.

В начале мая Хамовнический суд Москвы рассмотрел антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-сенатору Мошковичу в рекордные сроки. От подачи заявления до решения прошло пять дней, само разбирательство заняло около семи часов. По данным ведомства, будучи сенатором от Белгородской области в 2006–2014 годах, Вадим Мошкович использовал депутатские полномочия в интересах собственного бизнеса. За эти годы земельный фонд «Русагро» вырос в десять раз — с 50 тыс. до 504 тыс. га, причем угодья передавались холдингу в обход торгов. Чистая прибыль группы выросла за тот же период с 163 млн до 5,8 млрд руб. в год.

По итогам майского разбирательства в доход государства обращен контрольный пакет «Русагро» — более 65% акций, принадлежавших Вадиму Мошковичу, его супруге Наталье Быковской, племяннику Сергею Трибунскому и жене последнего Луизе Площанской, а также Максиму Басову. В госдоход были переданы свыше 10,2 млрд руб. со счетов миллиардера, 3,7 млрд руб. со счетов аффилированного ООО «Финансовый ресурс», а также наличные, изъятые при обыске: 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн. В конце мая группа перешла под управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс».

Сегодня стоимость имущественного комплекса «Русагро», включающего 823 тыс. га земли, 12 заводов, девять сахарных площадок и 20 свиноводческих комплексов в 15 регионах страны, превышает 551 млрд руб.

Нина Шевченко