Волгоградское ГУ МВД временно возглавил выходец из Кургана

Исполняющим обязанности начальника главка МВД по Волгоградской области назначен полковник полиции Константин Кремнев, ранее работавший в Курганской области. Информация об этом появилась сегодня на сайте ведомства в разделе «Руководство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Прежний руководитель Дмитрий Свинов ушел в отпуск 14 мая. На службу он не вернулся.

Господин Кремнев прибыл в Волгоград еще в ноябре 2025 года — тогда его представляли как нового заместителя начальника ГУ МВД — начальника полиции. До этого он с мая 2025 года временно руководил УМВД по Курганской области. Смене руководства предшествовали попавшие в Сеть видео с селекторных совещаний, на которых человек, якобы похожий на господина Свинова, нелестно отзывался о сотрудниках прокуратуры и регионе. Однако в МВД эту информацию назвали несоответствующей действительности.

Нина Шевченко