Осложнение ситуации с «мышиной лихорадкой» ожидают в Саратове и Пензе в 2026-м

Саратовская и Пензенская области попали в зону высокого прогностического риска по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС, «мышиная лихорадка») в 2026 году. Это следует из отчета Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В 2025 году в России зарегистрировали 4912 случаев заражения ГЛПС. Показатель составил 3,36 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше уровня 2024 года. Традиционно самые высокие показатели фиксировались в Приволжском федеральном округе, где заболеваемость достигла 14,34 на 100 тыс.

Саратовская область не входила в топ-15 регионов с максимальными показателями за 2025 год. Однако по прогнозу референсцентра на 2026 год она отнесена к территориям с высоким прогностическим риском заражения «мышиной лихорадкой».

Пензенская область в прошлом году показала рост заболеваемости в 1,5 раза до 17,7 на 100 тыс. населения и попала в группу риска выше среднего на 2026 год.

Согласно докладу, в этом году ожидается осложнение эпидемиологической ситуации по ГЛПС в регионах ПФО и ЦФО.

Нина Шевченко