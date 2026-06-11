В Астраханской области начнут выпускать ленты для капельного полива

Новым резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» стала компания «Восток», получившая свидетельство Минэка России. Инвестор вложит более 60 млн руб. в производство компонентов для систем капельного орошения, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Плановая мощность завода составляет 150 млн погонных метров продукции в год. Компания рассчитывает выйти на полную загрузку в первом квартале 2028 года. Продукцию намерены поставлять аграриям ЮФО.

Ассортимент будет состоять из двух типов лент — эмиттерной и щелевой. Первая лента оснащена турбулентным эмиттером, который равномерно распределяет воду и очищает ее от взвесей. Щелевая лента с лазерными микроотверстиями по всей длине предотвращает перерасход воды в начале шланга и ее нехватку в конце.

ООО «Восток» зарегистрировано в селе Волжском Наримановского района Астраханской области в марте 2026 года. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Директор — Владимир Порублев, он же учреждает ООО «Капучино» (деятельность рекламных агентств). Единственным владельцем «Востока» указана Салима Халитова. Ей также принадлежит гостиница Victoria Palace, ООО «Астрафуд», ООО «Природный газ», московские ООО «Рыбный контроль» (20% доли) и «Династия первых рыб» (50% доли). В 2025 году общая выручка составила 1,7 млрд руб., а чистый заработок — 9,6 млн руб.

Нина Шевченко