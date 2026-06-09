Суд в Волжском приговорил четырех россиян к колонии за контрабанду рогов сайгака

Волжский городской суд вынес приговор четырем участникам преступного сообщества, причастным к незаконному обороту рогов краснокнижного сайгака (ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). По делу проходили Собиржон Абдухакимов, Нодиржон Росулов, Алексей Назим и Гайнулла Мукашев. Они действовали под руководством иностранца, дело которого выделено в отдельное производство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

Фигуранты организовали канал поставки рогов с территорий Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей в Приморский край и Бурятию для продажи, в том числе иностранным гражданам. При обысках изъято более 2 тыс. рогов, это эквивалентно гибели свыше 1 тыс. особей.

Суд приговорил мужчин к колонии общего режима сроком от 5 лет 8 месяцев до 8 лет. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Нина Шевченко