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Прокурором Саратовской области может стать Роман Пантелеев из Благовещенска

Совет Федерации РФ рассмотрит кандидатуру прокурора Амурской области Романа Пантелеева на аналогичную должность в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас.

Прокурор Амурской области Роман Пантелеев

Прокурор Амурской области Роман Пантелеев

Фото: прокуратура Амурской области

Прокурор Амурской области Роман Пантелеев

Фото: прокуратура Амурской области

Сергей Филипенко, возглавлявший прокуратуру Саратовской области последние 10 лет, после консультаций может перейти на аналогичную должность в Воронежской области.

Роман Пантелеев родился в 1980 году. В 2002 году получил высшее юридическое образование. С 2002 по 2007 год проходил службу в органах прокуратуры Камчатской области в должностях старшего следователя и следователя по особо важным делам. С 2007 по 2009 год служил в органах прокуратуры Челябинской области и в следственном комитете при прокуратуре РФ по Челябинской области. С 2009 по 2013 год занимал должность заместителя прокурора Калининского района Челябинска. С 2013 по 2020 год — прокурора Тракторозаводского района Челябинска. С 2020 по 2023 год — первого заместителя прокурора Приморского края. 17 апреля 2023 года указом президента назначен прокурором Амурской области. Имеет квалификацию магистра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Государственный советник юстиции 3-го класса.

Совет Федерации проведет консультации по ряду кандидатур на прокурорские посты 16 июня. Окончательное решение примет президент Владимир Путин.

Никита Маркелов