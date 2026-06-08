Население Пензенской области сократилось в 2025 году

Население Пензенской области в 2025 году сократилось на 0,7%. Это следует из проекта региональной программы по борьбе с сахарным диабетом, опубликованного на сайте правительства. Обсуждение документа завершится 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Пензы Фото: Администрация Пензы

На 1 января 2025 года численность постоянного населения региона составила около 1,23 млн человек. В Пензе в прошлом году проживали чуть более 487,9 тыс. человек, в Кузнецке — 75,9 тыс., в Заречном — 58,6 тыс.

Наибольшее падение зафиксировано в Пачелмском районе (-2,2%), Лопатинском (-2%), а также в Иссинском, Никольском, Сосновоборском и Тамалинском районах (около -1,9%). При этом плотность населения в области варьируется от 2093 человек на 1 кв. км в Заречном до 6,8 — в Вадинском районе.

По подсчетам ООН население городской агломерации Пензы составляет 520,5 тыс. человек в 2026 году.

Нина Шевченко