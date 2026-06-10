Дома в квартале на Трофимова в Астрахани снесут под высотные ЖК

Правительство Астраханской области утвердило проект комплексного развития территории (КРТ) квартала в Советском районе. Участок площадью 1,75 га между улицами Бакинской, Бэра, Трофимова и Мусы Джалиля, застроенный малоэтажными домами, будет полностью снесен под многоэтажную застройку. Соответствующее постановление опубликовано 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астрахань, Трофимова, 97

Фото: Яндекс Карты Астрахань, Трофимова, 97

Фото: Яндекс Карты

Оператором назначено региональное ООО «Агентство по развитию жилищного строительства и ипотеки Астраханской области». На реализацию проекта дают 12 лет со дня вступления документа в силу. Согласно постановлению, оператор обязан в течение 180 дней утвердить планировку с очередностью работ.

На первом этапе под снос пойдут десять жилых домов, преимущественно на ул. Трофимова. На их месте разрешено строительство домов высотой до 30 этажей, при этом под застройку можно использовать не более 70% участка, а под озеленение — не менее 20%. Градостроительный потенциал территории — 36,5 тыс. кв. м. Девелопер также обязан предусмотреть на нижних этажах коммерческие помещения, социальные объекты и парковки.

В проекте предусмотрены ограничения, поскольку часть территории КРТ попадает в охранную зону ЛЭП и приаэродромную зону аэропорта «Нариманово», что потребует отдельного согласования высотности. Также квартал граничит с зоной охраны памятника архитектуры конца XIX века на ул. Бэра, 25.

Нина Шевченко