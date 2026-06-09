Реконструктора КРК «Октябрь» в Астрахани оштрафовали на 1 млн рублей

Реконструктор астраханского кинокомплекса «Октябрь» оштрафован на 1 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Московское ООО «Стройресурс» восстанавливало сгоревший в декабре 2016 года КРК с зимним садом с июня 2022-го по контракту с управлением капстроительства региона на 1,04 млрд руб. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а цена работ достигла почти 3 млрд руб.

В августе-сентябре 2024 года представитель «Стройресурса» предал экс-сотрудникам УКС более 800 тыс. руб. за покровительство при строительном контроле. В прошлом году получатели взяток замначальника управления Станислав Зырин и главный специалист отдела капстроительства Салман Курбанов получили по четыре с половиной года колонии строгого режима. Также суд обязал Зырина уплатить штраф в 5 млн руб., а Курбанова — в 3,5 млн. Директора подрядной организации Евгения Луговитина, который давал взятки, суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.

Прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП). Суд назначил штраф 1 млн ру. По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры для взыскания этой суммы.

В феврале этого года пресс-служба губернатора сообщала, что «Стройресурс» обязали завершить реконструкцию до конца 2026 года.

Нина Шевченко