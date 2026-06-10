Пензенские зарплаты рекордно выросли на 50 процентов

В ряде регионов РФ аналитики «Авито Работа» зафиксировали резкий рост средних зарплатных предложений. Больше всего показатель вырос в Пензенской области.

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В годовом выражении лидирующие позиции заняли Пензенская область, Приморский край и Рязанская область. В первом регионе работодатели увеличили предложения на 50%, до 81 тыс. руб. в месяц, в Приморском крае — на 48%, до 94,3 тыс. руб., в Рязанской области — на 44%, до 81,2 тыс. руб.

Ключевым драйвером рынка труда в перечисленных регионах называют сельское хозяйство. Зарплатные предложения в местном АПК увеличились на 27–58%: до 87 тыс. руб. в Рязанской области, 78,2 тыс. руб. в Пензенской и 73,6 тыс. руб. в Приморском крае.

Как поясняют эксперты, повышение компенсаций в традиционных секторах экономики (аграрном, деревообрабатывающем и швейном) обусловлено их технологическим обновлением. Внедрение автоматизации и цифровых систем управления формирует дополнительный спрос на персонал, обладающий релевантными компетенциями, за которого компании готовы платить рыночную премию. Тенденцию в том числе наблюдают в Чукотском АО, где среднее предложение выросло на 42%, достигнув 117 тыс. руб. Также положительную динамику отметили в Красноярском крае, Ставрополье, Башкортостане, Тульской, Нижегородской и Томской областях.

Дарья Васенина