За строительство крановых путей в портовой ОЭЗ под Астраханью предложили 511 млн

Аукцион на строительство крановых путей в портовой экономической зоне в Лиманском районе проведен повторно. 11 июня астраханская ОЭЗ «Лотос» подвела итоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Окороков Фото: Вадим Окороков

Первый раз тендер с начальной максимальной ценой (НМЦК) 476,2 млн руб. объявили 28 мая. Однако уже на следующий день по распоряжению заказчика закупку отменили. Повторно аукцион опубликовали 3 июня, НМЦК выросла до почти 511,53 млн руб.

Заявку на участие в закупке подало только одно юрлицо. Кандидат не стал снижать максимальную цену. Название компании станет известно, если с ней подпишут контракт. Работы нужно завершить до 30 апреля 2027 года, указано в документации.

Предыдущий контракт на строительство крановых путей в портовой ОЭЗ в Лиманском районе заключили в 2023 году с московским ООО «Нагваль Стройтех». Цена контракта на первый этап строительства превысила 1,9 млрд руб. Позже контракт расторгли. С апреля 2025 года компания находится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сейчас у астраханской ОЭЗ «Лотос» действуют два контракта с нижегородским ООО «Гривна». Первый — на 191,5 млн руб. на строительство крановых путей. Второй — на 69,3 млн на строительство распределительного пункта 10 кВ и трансформаторных подстанций. Сроки исполнения обоих контрактов перенесены на октябрь 2026 года.

Нина Шевченко