Пензенский губернатор попал в антирейтинг репутации глав регионов в мае

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко занял 83 строчку из 89 в репутационном рейтинге. В мае он набрал только 58 баллов. Исследование провели сервис измерения репутации Pravdaserm и центр аналитики «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Методика расчета включала анализ открытых источников с помощью ИИ-тонирования поисковой выдачи и языковых моделей. «Медианный уровень репутации всех 89 губернаторов в мае составил 81,5 балла. При этом прямое сравнение с апрельским значением (72,9) теперь не будет некорректным, поскольку изменена методика — если ранее справочные и биографические ресурсы давали только нейтральный вклад, то теперь они оцениваются по содержанию», — указали эксперты.

В марте господин Мельниченко входил в топ-20 репутационного рейтинга. Он располагался на 14 месте с 81 баллом. В апреле пензенский губернатор прибавил балл и занял восьмую строку списка.

Ниже главы Пензенской области оказались только Владимир Сальдо (Херсонская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика) и Андрей Бочаров (Волгоградская область).

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин (96 баллов) и губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Миляев (Тульская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область), набравшие по 95 баллов.

Нина Шевченко