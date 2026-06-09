Волгоградское СМИ V1.RU запретили в Латвии из-за публикаций про участников СВО

Национальский совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал доступ к восьми интернет-ресурсам, зарегистрированным в России, в том числе волгоградскому изданию V1.RU. Информация об этом размещена в официальном издании Latvijas Vestnesis.

«На сайте V1.RU распространяются сообщения об СВО и ее последствиях для России, в том числе об атаках украинских дронов. Также распространяются новости об участниках СВО, которые пропали без вести в зоне боевых действий», — говорится в документе.

Также в список попали спортивные порталы «Чемпионат» и «Советский спорт», сайт РБК, книжные сервисы («Лабиринт», LiveLib, издательство «АТС»). Латвийский регулятор посчитал, что контент данных сайтов представляет угрозу для информационного пространства и национальной безопасности. В документе также указывается что российские СМИ публикуют сведения об СВО и погибших участниках, на книжных сервисах продают книги о Второй мировой войне с выраженной поддержкой России и советской армии.

Ограничен доступ и к домену маркетплейса Wildberries, поскольку там размещены товары с военной атрибутикой.

Административный акт вступил в силу.

Нина Шевченко