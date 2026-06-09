Структура ФНС Саратовской области изменится 22 июня

С 22 июня налоговая служба Саратовской области приступает к масштабной реорганизации территориальных подразделений. Подробности передала пресс-служба ведомства.

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Изменения направлены на повышение эффективности работы и оптимизацию структуры, говорится в релизе. В областном центре произойдет слияние инспекций № 19 и № 23 — на их базе создадут межрайонную инспекцию ФНС № 8, которая расположится на ул. Бирюзова, 7А.

Аналогичные процессы затронут и крупные районы. Инспекции № 2 в Балакове и № 7 в Энгельсе присоединят к МИ ФНС № 12, находящейся на ул. Пономарева, 24. При этом полностью прекратят свою работу отделения в ряде населенных пунктов, включая Аткарск, Петровск, Ртищево, Ершов, Вольск, Пугачев и Калининск.

Ведомство уточняет, что прием налогоплательщиков продолжат в Балакове, Энгельсе и Балашове. Физлица смогут обратиться за услугами в любой операционный зал на территории региона, а также в отделениях МФЦ. В ФНС подчеркивают, что новый формат работы не ограничит доступ граждан к основным налоговым процедурам.

Дарья Васенина