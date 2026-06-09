Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова приговорили к шести годам колонии

Кировский районный суд вынес приговоры бывшему гендиректору АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», экс-министру промышленности Саратовской области Максиму Шихалову и его первому заместителю на КБПА, бывшему министру Владимиру Пожарову. Решение огласил сегодня, 9 июня, судья Дмитрий Кочетков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение по делу вынес Дмитрий Кочетков

Фото: Ольга Симонова Решение по делу вынес Дмитрий Кочетков

Фото: Ольга Симонова

Максима Шихалова признали виновным в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касалось аренды дизель-генераторной установки (ДГУ). По версии следствия, в 2021 году они способствовали заключению договора, что якобы нанесло ущерб предприятию в 4 млн руб. Владимир Пожаров также, как считает следствие, получал премии сотрудников. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие за 2,9 млн руб.

Прокуратура запрашивала восемь лет лишения свободы для Максима Шихалова и девять — для Владимира Пожарова. Оба вину не признали.

В результате Максима Шихалова осудили на шесть лет колонии общего режима, Владимира Пожарова — на семь лет колонии общего режима. Обоих оштрафовали по 900 тыс. руб. Также суд удовлетворил полностью гражданский иск общей суммой около 7 млн руб. Всё арестованное у Шихалова имущество, в том числе автомобиль, принадлежащий сейчас другому человеку, детскую копилку, часы с гравировкой от экс-губернатора Павла Ипатова и многое другое, останется, по постановлению суда, в камере хранения. Вернут ему только изъятый загранпаспорт и удостоверение депутата Саратовской областной думы.

Адвокат Максима Шихалова Татьяна Шилова сообщила, что считает приговор незаконным и будет подавать апелляционную жалобу. «Приговор вынесен с нарушением закона, даже в той части, что арестованы наградные предметы [часы — Ъ]. Все нарушения укажем в апелляции после ознакомления с полным текстом решения», — прокомментировала адвокат.

О нарушениях неоднократно заявлялось подсудимыми и стороной защиты также во время следствия и судебного процесса. Помимо этого, выступающий представителем потерпевшего, начальник правового отдела КБПА Тимофей Юркин раскритиковал в прениях позицию прокуратуры в части подачи гражданского иска в интересах государства, а также заявил, что Шихалов и Пожаров не причинили ущерба предприятию.

Максим Шихалов находился во время следствия и судебного процесса под стражей почти 15 месяцев. Этот срок зачтут ему при отбывании наказания. Как и Владимиру Пожарову, находившемуся под домашним арестом.

Ольга Симонова