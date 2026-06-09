Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров занял 89 место в рейтинге репутаций глав субъектов РФ в мае. Он набрал всего 44 балла. Исследование провели аналитическая служба Pravdaserm и компания «Эксперт Центр аналитики» по обновленной методике с применением ИИ-тонирования поисковой выдачи и языковых моделей. Результаты опубликовал журнал «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Эксперты связывают низкий результат господина Бочарова не только с негативным контентом, но и с тем, что поисковые системы путают волгоградского губернатора с актером Андреем Бочариком. Артист, по данным аналитиков, занимает позиции, которые должны принадлежать ресурсам о главе региона.

Выше Андрея Бочарова в антирейтинге расположились Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Рамзан Кадыров (Чечня) — у обоих по 51 баллу. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин с 96 баллами. Высокие позиции также заняли Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Миляев (Тульская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область). Они набрали по 96 баллов.

Нина Шевченко