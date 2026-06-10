В Саратовской области могут полностью запретить розничную продажу вейпов

В Саратовской области могут ввести полный запрет на розничную продажу электронных сигарет и жидкости к ним. Соответствующий законопроект обсуждался в областной думе на заседании рабочей группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев (ЕР) сообщил, что дума наделила регионы полномочиями — правом вводить на территории региона полный запрет на розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним. Такой экспериментальный режим будет действовать 5 лет: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат его применить. Господин Ковалев отметил, что сейчас в думе обсуждается законопроект, но он претерпит изменения и будет доработан с учетом федерального закона.

Среди проблем депутат указал, что значительная часть молодежи до сих пор воспринимает вейпы как безопасную альтернативу традиционному курению. В то время как современные медицинские исследования говорят об обратном: согласно данным Минздрава России, риск инфаркта и инсульта у потребителей вейпов сопоставим с обычными курильщиками. По составу курить вейпы — все равно что машинный антифриз со сладким ароматизатором под так называемой красивой оболочкой.

Депутат Сергей Гладков (ЕР) отметил, что группа депутатов-единороссов, внесших законопроект, ориентировалась на государственные задачи — заботу о жизни и здоровье граждан, в особенности молодежи. Его поддержал однопартиец Роман Чуйченко (ЕР).

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) согласилась, что вейпы крайне вредны. Но она указала, что это большая часть дохода бизнеса. И когда предприниматели его лишатся, то начнут уходить в серые схемы. В этом случае правоохранителям придется строже контролировать нарушение закона. Также она указала, что необходимо посчитать, сколько потеряет бюджет от этой введенной инициативы.

Депутат Евгений Ковалев (ЕР) согласился, что нужно просчитать финансовые потери. Оценка регулирующего воздействия еще будет проведена и убытки просчитаны. Но тянуть время с принятием этого законопроекта нельзя.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) указал, что вейпы молодежь в основном покупает в интернете, а не в розницу. Так как же это будет контролироваться в сети? Также он указал, что сигареты и так нельзя продавать несовершеннолетним, но почему-то закон не работает. Если идти по такому пути, то в пору и алкоголь запретить.

Депутат Сергей Гладков (ЕР) предложил не задумываться о доходах предпринимателей, которые зарабатывают на здоровье детей. Обсуждать в этом вопросе нечего.

Татьяна Смирнова