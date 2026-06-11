В Энгельсе спустя месяц закончили ремонт самотечного коллектора на Менделеева

В Энгельсе закончили ремонт разрушенного участка самотечного коллектора. Новую трубу диаметром 1 400 мм подключили ночью 11 июня без отключения водоснабжения, написал губерантор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Бусаргин Фото: Роман Бусаргин

Рабочие проложили трубу и теперь готовятся к следующему этапу. На улице Молодежная пробурили половину участка для прокладки трубы. Там заменят 109 м трубы до улицы Ломоносова. Общая длина обновленных участков превысит 550 м. Планируется проложить второй участок трубопровода в рамках реконструкции коллектора, которую наметили на 2026 год.

Авария случилась 30 апреля на улице Менделеева. Там разрушился верхний свод главного самотечного коллектора диаметром 1 200 мм. Давление воды упало в 115 многоквартирных домах. Позже нашли и другие участки, которым требовалась замена. Уже 6 мая мощность откачки воды увеличили в два раза. На аварийно-восстановительные работы из резервного фонда выделили больше 46 млн руб.

Никита Маркелов