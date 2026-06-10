Президент РФ провел кадровые перестановки в судах Саратова

Судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове назначен Дмитрий Палагин. Соответствующий указ 9 июня подписал президент РФ Владимир Путин.

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Господин Палагин ранее был судьей Кировского райсуда, а затем занимал пост председателя Краснокутского районного суда. В 2024 году он уже работал в Саратовском областном суде.

Судьей Саратовского областного суда стала Ольга Монина. С 2011 года она работала в Октябрьском райсуде Саратова.

Нина Шевченко