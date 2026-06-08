Президент назначил главного по контролю за мигрантами в Саратовской области

Указом президента РФ Владимира Путина на должность заместителя начальника ГУ МВД Саратовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Андрей Идольский. О кадровом решении личному составу во вторник сообщил начальник регионального управления генерал-лейтенант полиции Николай Ситников, передала пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД Саратовской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД Саратовской области

С 2021-го года до настоящего момента Андрей Идольский был начальником управления уголовного розыска (УР) саратовского МВД. С 2018-го по сентябрь 2021 года полковник также занимал руководящие должности в УР. В числе прочего он был заместителем начальника управления и руководил отделом по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности.

Андрею Идольскому 44 года. Большая часть его профессиональной деятельности связана с органами внутренних дел Саратовской области. В 2004-м году силовик окончил Саратовский юридический институт МВД РФ, после чего начал службу в оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска регионального ГУВД. За время службы в органах полковник полиции удостоен ряда ведомственных наград, включая медали «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе» и «За отличие в охране общественного порядка».

Дарья Васенина