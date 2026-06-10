Палласовский район Волгоградской области возглавила Светлана Гамидова

Светлана Гамидова стала новым главой Палласовского района Волгоградской области. Депутаты районного совета выбрали ее единогласно 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Фото: Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Госпожа Гамидова родилась в Палласовском районе и имеет два высших образования. С 2013 года она работала первым заместителем главы района, где вела финансы, экономику, предпринимательство и муниципальное имущество. До этого, с 2009 по 2013 год, она руководила местной Контрольно-счетной палатой. На муниципальной службе женщина трудится более 20 лет.

Предыдущий глава района Вячеслав Толмачев покинул пост в декабре 2025 года. Он получил должность заместителя председателя — начальника управления внутренней политики администрации Волгоградской области.

Никита Маркелов