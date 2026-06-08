Астрахань снова попросила вернуть прямые рейсы в Баку

Астраханская область снова заявила о заинтересованности в возобновлении прямых рейсов с Баку. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 этот вопрос губернатор Игорь Бабушкин обсудил с первым замминистра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым и послом Рахманом Мустафаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Глава региона подчеркнул, что авиасообщение поможет развитию туризма и наращиванию двусторонних контактов, в том числе в гуманитарной сфере. Ранее он поднимал эту тему во время визита в столицу Азербайджана.

Полеты между Астраханью и Баку были отменены в феврале 2025 года. Азербайджанский перевозчик объяснил это периодическими закрытиями воздушного пространства в России, включая Астрахань.

В декабре 2025 года AZAL заявляла о готовности возобновить рейсы после снятия ограничений.

Нина Шевченко