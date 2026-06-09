Прокуратура требует изъять у главы волгоградского села BMW и 4 млн рублей

Новониколаевский районный суд Волгоградской области рассмотрит иск прокуратуры к главе Мирного сельского поселения Артему Куроплину. Надзорное ведомство требует обратить в госдоход имущество и деньги. чиновника. Первое заседание назначено на 2 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ideputat.er.ru Фото: ideputat.er.ru

Поводом для разбирательства стала покупка BMW X6 2015 года. Формально автомобиль за 950 тыс. руб. приобрела мать господина Куроплина, чей подтвержденный доход за три года не превысил 730 тыс. руб. Однако, по данным прокуратуры, рыночная стоимость внедорожника достигает 3,7 млн руб. Пользовался машиной, как выяснило ведомства, сам глава поселения, а его доход вместе с супругой за тот же период составил лишь 2,8 млн руб., что тоже не соответствует рыночной стоимости иномарки. Прокуратура полагает, что сделка была фиктивной.

Вторая претензия связана с предпринимательством. С августа 2020-го по апрель 2023 года строительный бизнес был оформлен на жену чиновника и принес 4,1 млн руб. Однако фактически, как утверждает истец, деятельностью руководил сам Артем Куроплин — он искал подрядчиков, заключал договоры и сдавал отчетность.

Супруга чиновника Татьяна Куроплина ликвидировала ИП в апреле 2023 года. С того же месяца она занимает должность главреда МАУ «Редакция газеты „Вестник“». Газету учреждает администрация Новониколаевского района.

Прокуратура требует взыскать с него солидарно с супругой весь полученный от бизнеса доход, а также конфисковать BMW X6. В качестве обеспечительных мер суд уже запретил регистрационные действия с иномаркой и арестовал деньги.

Нина Шевченко