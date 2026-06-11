В Саратовской области начали надвижку пролетов третьего моста через Волгу

На стройплощадке Южного обхода Саратова приступили к надвижке пролетных строений мостового перехода через Волгу. Это один из центральных этапов создания крупнейшего инфраструктурного объекта в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Процесс проинспектировали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр транспорта Андрей Никитин, глава Росавтодора Роман Новиков и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По словам господина Володина, жители Саратова и Энгельса ждут вывода большегрузов и транзита за пределы городов. Предполагается, что решение поможет убрать пробки и снизить загазованность. Глава Минтранса добавил, что обход соединяет транспортные коридоры «Север — Юг» и «Запад — Восток», что важно для грузовой логистики и создания промкаркаса вокруг трассы.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что новый переход станет третьей переправой между Саратовом и Энгельсом. Протяженность объекта с подходами составит более 14 км. В центре конструкции — русловой вантовый мост длиной почти 2,1 км с 152метровым пилоном.

Металлоконструкцию пролетного строения весом около 8,9 тыс. тонн и длиной 1,1 тыс. метров собирают на стапеле и постепенно надвигают с первой по 15-ю опору. На пике строительства будет работать более 3,5 тыс. человек и 600 единиц техники.

Завершить все работы и открыть движение по мосту планируется в 2027 году.

Нина Шевченко