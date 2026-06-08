Партия усилила взвод

На предстоящих выборах в думу Астраханской области «Единая Россия» выдвинула половину кандидатов, заседавших в текущем созыве. Среди новичков — участники СВО и библиотекарь. Политологи считают, что обновление состава формально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в новый созыв астраханского парламента пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года

Фото: Дума Астрахканской области Выборы в новый созыв астраханского парламента пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года

Фото: Дума Астрахканской области

Из 27-ми действующих депутатов седьмого созыва Думы Астраханской области от партии «Единая Россия» 12 человек прошли праймериз и могут попасть в бюллетени. Десять из них победили в одномандатных округах, и еще два человека одержали победу по партийным спискам. Остальные парламентарии, чьи фамилии были в исходном списке, либо не участвовали в процедуре, либо уступили места новым кандидатам.

Действующий депутат Дмитрий Жилизняк в своей региональной группе занял лишь шестое место из девяти, набрав 526 голосов, тогда как победитель группы Дмитрий Манцуров получил 1,14 тыс. голосов. Николай Печенкин в другой группе оказался на последнем, восьмом месте со 186-ю голосами. Лидер той группы Андрей Маркин собрал 3,5 тыс. голосов. Дмитрия Жилизняка в группе обошел 27-летний Дмитрий Манцуров, директор центра патриотического воспитания, а место Николая Печенкина досталось президенту союза рыбодобывающих предприятий Андрею Маркину.

Андрей Маркин — бизнесмен, президент союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба». Является одним из самых медийных представителей рыбной отрасли не только в Астраханской области, но и на федеральном уровне. Дает комментарии изданиям касательно квот на вылов рыбы, цен на черную икру и осетровые, а также экспортных поставок рыбопродукции.

Председатель Думы Игорь Мартынов, его первый заместитель Виталий Гутман и заместитель председателя Олег Петелин победили с большим отрывом, заняв первые места в своих округах или группах. Олег Петелин также баллотировался в Государственную думу. По результатам праймериз он занял четвертое место.

Игорь Мартынов — председатель думы Астраханской области. Долгое время занимается законотворческой деятельностью и находится на ключевых постах в региональной власти: в 2016 году был избран спикером регионального парламента, а затем неоднократно подтверждал свои полномочия в новых созывах.

Виталий Гутман — первый заместитель председателя думы Астраханской области, государственный и политический деятель. До работы в парламенте занимал пост министра образования и науки Астраханской области, а также работал в правительстве региона. Олег Петелин — заместитель председателя думы Астраханской области, бизнесмен и общественный деятель. Помимо политической карьеры и руководства комитетом по экономике, Петелин активно занимается предпринимательством: является руководителем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также совладельцем компании Tkanoff Group и основателем бренда одежды SK Selektion.

Помощник члена Совфеда Геннадия Орденова Никита Житков занял третье место в одной из региональных групп и претендует на вхождение в партийный список. Среди новых победителей, обошедших старых, оказались участники СВО Алексей Серов, Александр Истратенко и Адил Казимагомедов, а также 24-летняя библиотекарь Александра Цупанко, занявшая первое место в своем округе.

Геннадий Орденов — представитель от думы Астраханской области в Совете Федерации. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. До прихода в политику сделал успешную карьеру в топливно-энергетическом комплексе (был топ-менеджером в дочерней структуре НК «ЛУКОЙЛ»). Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, секретарь астраханского отделения ЕР.

Итоги праймериз ЕР в Астраханской области показывают готовность региональной политической системы к частичному кадровому обновлению при сохранении сложившегося баланса интересов основных элитных групп, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. «Очевидно, что свое представительство в областном заксобрании традиционно получат такие корпорации, как „Лукойл“, „Газпром“ и другие, являющиеся „якорными“ элементами региональной экономической модели»,— отметил собеседник «Ъ».

Политолог нашел любопытным, что среди победителей праймериз оказалось немало медиков. «Похоже, „врачебный резерв“ рассматривается региональным внутриполом в качестве компромиссной платформы согласования электоральных интересов административных элит и гражданского общества»,— прокомментировал господин Серенко. Присутствие в новом составе областной думы ветеранов СВО, считает эксперт, будет носить характер «демонстрации флага», а перспективы формирования «фракции ветеранов» на данный момент нет.

«Это позволяет говорить, что трансформация заксобрания региона носит косметический характер — при смене части персонажей в целом архитектура баланса сил и интересов остается прежней. О реальных системных изменениях можно было бы говорить, если бы присутствие ветеранов СВО в облдуме составило хотя бы не менее 10–15 процентов от общего числа депутатов. Однако до этого еще очень далеко, если вообще такое будет когда-либо возможно. Стоит отметить, что подобная ситуация не является исключительно астраханским явлением, она характерна для всей страны»,— резюмировал Андрей Серенко.

Дарья Васенина