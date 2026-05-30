Главные новости за 25 – 29 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Суд отказал прокуратуре во взыскании ущерба за замену труб с бывшего и.о директора марксовского ООО «Водоканал» Сергея Данилова.

Из доказательств по делу экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова не исключили розовый iPhone и наградные часы. Ранее из дела не стали исключать потерпевшего-акционера

В Саратове суд обязал молочный комбинат заплатить за сырье с растительным жиром.

Гордума Саратова сократила глав трех комитетов, передав их полномочия замам мэра.

Дело экс-зампреда саратовского правительства Павла Мигачева поступило в суд.

Суд в Смоленске выяснит, как две саратовчанки получили от местного жителя 43 млн руб.

В Саратове прокуратура добивается возврата 449 млн рублей по госконтрактам.

Дочка ГК «Кириллица» купила Луговское нефтегазовое месторождение в Саратовской области.

Волгоградская область

Волгоградский бизнес обязали резервировать рабочие места для ветеранов СВО.

Субъектов МСП, ИП и самозанятых стало больше в Волгоградской области в 2025 году.

Волгоградские депутаты ввели штрафы за неправильную парковку электросамокатов.

Суд Волгограда рассмотрит дело правозащитника Алексея Ульянова о вымогательстве.

Девять участников СВО пошли на праймериз ЕР в Волгоградской области.

Росимущество судится с управляющей компанией отелей Marton в Волгограде. Ранее стало известно, что сеть вопреки конфискации в госсобственность принимает гостей.

Пензенская область

Арбитражный суд Пензенской области отменил запрет на продажу имущества банкротящегося ОАО «Пензхиммаш». Однако Пензенский кузнечно-прессовый завод уже оспаривает решение в апелляции.

Бывший завод им. Фрунзе в Пензе переходит в собственность города.

Под Пензой в ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей.

Пензенских учителей могут обязать выявлять неблагополучных детей.

Пензенский спиртзавод «Ренессанса» оштрафовали за загрязнение воздуха.

Астраханская область

Астраханская область направит 200 млн от сокращения штата госслужащих участникам СВО.

В Астрахани не могут найти подрядчика на благоустройство набережной Кутума.

Монастырское подворье под Астраханью закрыто из-за вспышки бруцеллеза. Семерых госпитализировали. Возбудили уголовное дело.

В Нариманове пересмотрели итоги конкурса на благоустройство набережной за 80 млн руб.

Крановщик погиб при падении башни во время шторма в Астрахани.

Слухи о карантине в Астраханской области из-за пятнистой лихорадки оказались фейком.

Астраханский кремль отреставрируют за 616 млн руб. из федерального бюджета.

Нина Шевченко