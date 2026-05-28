Трудовой фронт

Волгоградская областная дума приняла закон, обязывающий работодателей с численностью штата более 100 человек резервировать 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО и членов их семей. Документ, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, реализует рекомендации президента Владимира Путина и вступает в силу с 1 сентября 2026 года. По оценкам авторов, новая мера позволит зарезервировать в регионе около 2 тыс. вакансий для ветеранов боевых действий. В бизнес-сообществе инициативу в целом поддерживают, отмечая необходимость индивидуального подхода к отдельным категориям соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввести в Волгоградской области квоту на трудоустройство ветеранов СВО предложил губернатор Андрей Бочаров

Фото: Администрация Волгоградской области Ввести в Волгоградской области квоту на трудоустройство ветеранов СВО предложил губернатор Андрей Бочаров

Фото: Администрация Волгоградской области

Волгоградских работодателей с числом сотрудников от 100 человек обязали бронировать 1% рабочих мест для участников специальной военной операции и их семей. Соответствующий закон, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, сегодня приняли депутаты областной думы.

Новая мера поддержки реализует рекомендации президента России Владимира Путина. Новелла начнет действовать с 1 сентября этого года. Документ вводит квоты для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, признанных безработными.

Закон обязует все юрлица и ИП, зарегистрированные в регионе, брать на работу близких родственников погибших военнослужащих, пропавших без вести и умерших от ранений, полученных в боях за ЛНР и ДНР с 11 мая 2014 года. Исключение сделано для общественных объединений инвалидов, созданных ими организаций и предприятий-банкротов.

Расчет квот, согласно документу, производится ежеквартально. Дробное число округляется в меньшую сторону. Например, при штате в 150 человек работодатель должен будет выделить одно рабочее место.

Ежемесячно, до 10-го числа, юрлица обязаны отчитываться перед службой занятости о количестве трудоустроенных граждан из этих категорий. При этом на рабочие места, выделенные по квоте для инвалидов, не могут одновременно трудоустраивать участников СВО.

Закон действует до 1 сентября 2032 года. По оценкам авторов, в регионе будет зарезервировано около 2 тыс. рабочих мест для ветеранов, отмечалось в пояснительной записке.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Волгоградской области Вадим Ткаченко в разговоре с «Ъ-Средняя Волга» отметил, что ранее такое нововведение обсуждалось на федеральном уровне. «Бизнес-сообщество с пониманием относится к новому закону. Уже сейчас много ветеранов СВО, в том числе с приобретенной инвалидностью. Поэтому такой законопроект необходим»,— сказал господин Ткаченко.

Председатель правления региональной ТПП подчеркнул, что до принятия регионального закона работодатели не относились предвзято к уволенным военнослужащим. «Мы, как торгово-промышленная палата, возили ветеранов СВО на наше транспортное предприятие, где есть вакансии. Проводили для них экскурсию. На это предприятие один боец трудоустроился водителем»,— прокомментировал собеседник «Ъ».

Вопрос трудоустройства участников СВО с криминальным прошлым, по мнению президента ТПП региона Вадима Ткаченко, требует индивидуального подхода. Он подчеркнул, что на должностях, связанных с ответственностью, работой с детьми и социально уязвимыми категориями, необходимо более тщательное рассмотрение. В то же время на позициях, где наблюдается острая нехватка кадров — например, водителей, — ограничения могут быть менее строгими.

Нина Шевченко