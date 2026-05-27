В Саратове прокуратура добивается возврата 449 млн рублей по госконтрактам

Прокурор Саратовской области подал иск в Арбитражный суд региона. Ответчиками выступили компании «ПДПстрой», «Лесстр» и местное Управление капитального строительства (УКС). Надзорный орган требует признать недействительными дополнительные соглашения к госконтрактам. Эти соглашения увеличили стоимость строительства социальных и медицинских объектов в 2023-2025 годах. Истец также намерен взыскать с застройщиков проценты за пользование чужими средствами. Общая сумма требований достигла 449 млн руб. Среди третьих лиц в деле значится Минздрав РФ.

Фото: прокуратура Саратовской области Сергей Филипенко возглавляет прокуратуру Саратовской области с конца 2016 года

Один из контрактов вызвал особое внимание. Документ от февраля 2023 года предусматривал строительство корпуса на 94 койко-места при Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Начальная цена контракта составила около 303 млн руб. Заказчиком выступило УКС, подрядчиком — «ПДПстрой». Стороны подписали несколько допсоглашений. Конечная стоимость работ выросла до 432 млн руб. Увеличение превысило 42%. Контракт закрыли в феврале 2026 года. Из областного бюджета подрядчику перечислили примерно 402 млн руб. За время действия договора компании трижды начисляли неустойки за просрочку.

Ранее региональные СМИ писали о незаконном росте авансов по этому объекту. В 2025 году Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы провело проверку. Инспекция выявила нарушение со стороны УКС. Возбуждать административное дело регулятор не стал из-за истечения срока давности. Поводом для проверки стали жалобы областного депутата Александра Анидалова.

Иск прокурора также касается других допсоглашений между УКС и «ПДПстрой». Речь идет о контрактах на строительство двух поликлиник, жилого здания, школ на 825 и 1,5 тыс. мест. Контракт на первую поликлинику заключили в марте 2023 года. Цена составила 341 млн руб., а позже выросла до 365 млн руб. Допсоглашение, которое оспаривает прокуратура, увеличило аванс с 5% до 50%. Другой контракт на медицинский объект за 27 млн руб. подписали в июле 2024 года. В конце 2025 года стороны расторгли этот договор.

Второй ответчик по иску — компания «Лесстр». Прокуратура требует признать недействительными допсоглашения по контракту на школу на 1500 мест в Саратове. Начальная цена школы составляла 1,5 млрд руб. В исковое заявление также вошли допсоглашения по контрактам на строительство трехэтажных жилых домов. Суть претензий к обеим фирмам идентична: надзорный орган считает незаконным повышение стоимости работ и авансов. Предварительное судебное заседание по делу назначили на 15 июня 2026 года.

Никита Маркелов