Суд Волгограда рассмотрит дело общественника Алексея Ульянова о вымогательстве

СУ СКР по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела в отношении местного блогера, общественника и правозащитника Алексея Ульянова. Ему инкриминируют вымогательство, в том числе совершенного группой лиц в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). Дело передано в суд, сообщили в силовом ведомстве.

О задержании блогера стало известно в начале декабря прошлого года. По данным следствия, с 2020 года господин Ульянов требовал у руководителей организаций и обеспеченных жителей региона деньги за нераспространение порочащих сведений. Запрашиваемые суммы варьировались от 100 тыс. до 6 млн руб.

В одном из эпизодов он действовал совместно с взятым под стражу администратором Telegram-канала «Остров Свободы», экс-депутатом гордумы Волгограда Михаилом Серенко (ему вменяли вымогательство, распространение порнографии и реабилитацию нацизма). Тогда соучастники получили от предпринимателя 6 млн руб., угрожая продолжать публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае руководитель фирмы отказался платить 100 тыс. руб. за неразмещение компромата, сообщили силовики. Сам Алексей Ульянов своей вины не признал и настаивал, что денег не вымогал, а оказывал платные информационные услуги.

В качестве обеспечительной меры следователи наложили арест на имущество фигуранта на сумму более 2 млн руб.

