Гордума Саратова сократила глав трех комитетов, передав их полномочия замам мэра

Депутаты городской думы Саратова 29 мая поддержали структурные изменения в мэрии. Вместо председателей трех комитетов их обязанностями наделяются заместители главы администрации. Под оптимизацию попали комитеты по экономике, строительству и правовом обеспечении, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Замглавы администрации Александр Борзов назначен председателем комитета по экономике и инвестициям. Светлана Нестеренко заняла пост замглавы — председателя комитета правового обеспечения. Эдуард Нарыжный утвержден замглавы — председателем комитета по строительству и инженерной защите.

Также Константин Сергеев назначен замглавы по социальной сфере, а Артем Прохоров — по благоустройству и транспорту. В связи с изменениями скорректировано и положение о комитете по строительству и инженерной защите.

