Бывший завод имени Фрунзе в Пензе переходит в муниципальную собственность

Землю бывшего велосипедного завода имени Фрунзе на ул. Ленина, 3 в Пензе безвозмездно передали из федеральной собственности в муниципальную. Решение одобрила гордума Пензы на сессии 29 мая.

Площадь участка — почти 556 тыс. кв. м, кадастровая оценка превышает 914 млн руб. Разрешенное использование земли — под размещение производственных корпусов.

Депутаты отметили, что на участке есть и другие объекты, и предложили после регистрации права собственности совместно определить стратегию его использования. Эффективное управление, включая аренду, может стать новым источником доходов для городского бюджета, считают парламентарии.

На прошлой неделе, 14 мая, апелляционный арбитражный суд отменил продажу активов пензенского завода имени Фрунзе (принадлежали банкроту ОАО «ЗИФ Плюс») самарскому АО «Полад»бизнесмена Виктора Попова. По иску Росимущества суд взыскал с покупателя 153 млн руб., однако перепродажу актива за 1,24 млрд руб. пензенскому застройщику «Парус» признал законной.

Нина Шевченко