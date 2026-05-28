Субъектов МСП, ИП и самозанятых стало больше в Волгоградской области в 2025 году

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Волгоградской области превысило 103 тыс. (+35,7% к 2024 году), а число индивидуальных предпринимателей составило около 62,7 тыс. (+8,47%). Самозанятых стало в десять раз больше, чем в 2020 году, — 221 тыс. Такие данные содержались в докладе бизнес-омбудсмена региона Ольги Устиновой, заслушанном на заседании Волгоградской облдумы по итогам 2025 года.

В 2025 году поступило 1,21 тыс. обращений предпринимателей. Основные вопросы касались устранения административных барьеров, снижения налоговой нагрузки, эффективности контрактной системы. По спорам в сфере госзакупок бизнесу возвращено более 18 млн руб. Количество жалоб по уголовному преследованию снизилось на 4,8%, по обращению с ТКО — на 65,1%.

Продолжалась реализация нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предпринимателям предоставлялись налоговые льготы, а также финансовая и имущественная поддержка, отчиталась госпожа Устинова.

Омбудсмен предложила перейти на дифференцированную шкалу штрафов за нарушения при сдаче отчетности по экосбору, упростить выдачу разрешений на работу иностранцам из дружественных стран.

Среди перспективных направлений на 2026 год в докладе отмечается дальнейшее развитие механизмов досудебного урегулирования споров, цифровизация мер поддержки, расширение доступа МСП к льготному кредитованию и экспортным контрактам.

Нина Шевченко