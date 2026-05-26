Крановщик погиб при падении башни во время шторма в Астрахани

В Астрахани шквалистый ветер свалил подъемный кран в микрорайоне Бабаевского. Строительная техника находилась на площадке строящегося ЖК. Крановщик погиб, сообщили в региональном следкоме.

Информацию о падении крана «Арбузу» подтвердил застройщик — компания «Разум». «Данные работы проводились подрядной организацией. Мы оказываем полное содействие экстренным службам и правоохранительным органам для выяснения всех причин случившегося. Мы инициировали внутреннюю проверку соблюдения техники безопасности на всех объектах. Официальные комментарии будут предоставлены после проведения проверки и определения причин произошедшего», — сообщили изданию в строительной компании.

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани СКР начал процессуальную проверку по факту гибели рабочего, который в момент падения крана находился в его кабине (по признакам нарушения требований охраны труда). Также в региональном следкоме отметили, что высотные работы на стройплощадке не были остановлены, несмотря на предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий.

Марина Окорокова