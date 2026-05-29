Под Пензой в ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей

В Городищенском районе Пензенской области в результате ДТП погибли четыре человека. Среди них было двое детей, сообщили в прокуратуре региона.

В Городищенском районе Пензенской области в аварии погибли четверо

Фото: Прокуратура Пензенской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов на 668-м км трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, столкнулись автомобили Ford Focus и грузовой Mercedes.

«В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира, в том числе двое детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Марина Окорокова