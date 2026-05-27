Монастырское подворье под Астраханью закрыто из-за вспышки бруцеллеза

Подворье монастыря в Камызякском районе Астраханской области временно закрыто после выявления бруцеллеза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ответ администрации местного сельсовета.

Ранее, в понедельник, региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о заражении семерых церковнослужителей и прихожан, употреблявших сырое козье молоко из монастырского подсобного хозяйства. Все пострадавшие госпитализированы. Шестеро продолжают находиться в больнице, одного выписали. В населенном пункте, где находится монастырь, введен карантин сроком на 30 дней.

«Сейчас все еще закрыто, месяц не прошел», — уточнил собеседник агентства, добавив, что на территории подворья продолжаются санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее СУ СКР по Астраханской области сообщал о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта небезопасного товара (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По утверждению силовиков, опасную продукцию изготовили до 6 мая этого. Молоко поставил индивидуальный предприниматель из села Комаровка Камызякского района. Эту продукцию привезли в один из магазинов Астрахани для продажи.

Нина Шевченко