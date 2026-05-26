Девять участников СВО пошли на праймериз «ЕР» в Волгоградской области

В Волгоградской области на праймериз «Единой России» зарегистрировались девять участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Девять бойцов СВО поборются за выдвижение в Госдуму от Волгоградской области

В числе потенциальных кандидатов на выборы в Госдуму РФ — 53 человека, из них 34 принимают участие в предварительном голосовании впервые. По сообщению обладминистрации, только 14 человек являются депутатами различных уровней и имеют опыт в политике. «Также в числе участников праймериз — девять бойцов СВО», — говорится в сообщении.

Среди участников предварительного голосования в Волгоградской области — представители промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса, транспорта, образования, медицины, социальной сферы, культуры, спорта, а также общественники и бизнесмены. Почти треть зарегистрировавшихся на праймериз — молодежь до 35 лет.

В Волгоградской области выдвижение кандидатов завершилось 14 мая. 25 мая началось электронное голосование, которое завершится 31 мая. Итоги предварительного голосования до 3 июня 2026 года подведет федеральный оргкомитет партии.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в предварительном голосовании «ЕР» на выборы в Госдуму РФ зарегистрировался 21 кандидат, среди которых нет ни одного участника СВО. Политолог Андрей Серенко отметил, что это вызывает вопросы к властям региона.

Марина Окорокова