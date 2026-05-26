Пензенский спиртзавод «Ренессанса» оштрафовали за загрязнение воздуха

Арбитражный суд Пензенской области рассмотрел иск управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к ООО «Александровский спиртзавод № 14» о возмещении ущерба. Последний причинен воздуху выбросом загрязняющих веществ: оксид углерода, бензпирен, взвешенные вещества, установил суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В качестве источника загрязнения был обозначен цех сушки и переработки барды на предприятии. По данным ведомства, выброс произошел в период с 16 ноября 2023 года по 16 сентября 2024 года.

Ответчик исковые требования Росприроднадзора не признал и не согласился с расчетом причиненного ущерба. Однако истец смог обосновать свои претензии в ходе разбирательств. В итоге иск надзорного органа был полностью удовлетворен: с завода взыскали почти 1,4 млн руб., а также госпошлину в сумме 66,5 руб.

«Александровский спиртзавод № 14» расположен селе Грабово, у северу от Пензы. Основной вид деятельности предприятия — производство пищевого спирта. Руководитель завода с 13 июля 2022 года — генеральный директор Владимир Пегин. В штате компании работают 174 сотрудника. В 2025 году выручка предприятия составила 1,3 млрд руб. С июля 2025 года Александровский спиртзавод выкупил один из крупнейших производителей спирта в России — ООО «Ренессанс». Сумма сделки составила порядка 1,5 млрд руб.

Светлана Федорова