В Астрахани не могут найти подрядчика на благоустройство набережной Кутума

В Астрахани с марта не могут найти подрядчика на строительство набережной реки Кутум. Прием заявок на участие в тендере продлевали как минимум пять раз, следует из данных ЕИС «Закупки».

Фото: Марина Окорокова

Участок набережной Кутума от улицы Магнитогорской до Студенческой мэрия предлагает благоустроить за 129 млн руб. Первоначально лот разместили 26 марта этого года. Итоги конкурса должны были подвести 3 апреля, но никто на него так и не заявился. Сейчас новый срок окончания подачи заявок установлен на 1 июня.

По документам, на участке берега должны провести подготовительные, земляные работы и демонтаж старого покрытия за 10,7 млн руб. Затем подрядчик благоустроит, озеленит участок и установит малые архитектурные формы за 66 млн руб. По проекту на набережной должны появиться велодорожка, зоны для отдыха и занятий спортом, детская площадка, туалет и зона для выгула собак.

В прошлом году проект обновленной набережной Кутума в микрорайоне Юго-Восток-3 победил во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Тогда он получил более 25 тыс. голосов. До этого, в 2021 году, набережная лидировала в голосовании среди объектов Советского района Астрахани, в 2024 году — среди объектов по всему городу.

Сейчас набережная выглядит так же, как и 5 лет назад. Мэрия объяснила это необходимостью ремонта дюкерного перехода вблизи участка.

