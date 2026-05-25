Маслянистый развод

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел спор о поставке молока от нижегородского ООО «Молтранс» для «Саратовского молочного комбината» (ООО «СМК»). Поставщик требовал от комбината 30,9 млн руб., а комбинат подал встречный иск на 55 млн руб. за некачественное молоко. Суд установил, что поставка состоялась, но лабораторные исследования подтвердили в молоке жиры немолочного происхождения. Комбинат заявил зачет требований до суда, и суд признал его законным. Суд уменьшил штраф до 10,8 млн руб. и взыскал с комбината в пользу «Молтранса» остаток в 20 млн руб.

Саратовский молочный комбинат обязали заплатить нижегородскому поставщику за сырье с растительным жиром

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел спор о поставке крупной партии молока нижегородского ООО «Молтранс» для «Саратовского молочно комбината» (ООО «СМК»). Поставщик тербовал от комбината 30,9 млн руб. за свою продукцию. Саратвоский производитель подал встречный иск на почти 55 млн руб. за некачественное молоко.

«Саратовский молочный комбинат» работает с 1963 года, однако юридическое лицо ООО «СМК» зарегистрировано в Саратове в 2015 году и специализируется на производстве молочной продукции. Генеральным директором с января 2026 года является Алексей Гирюк. Компания принадлежит Николаю Арыкову (доля 61,1%), Дмитрию Филимонову (20,0%) и Максиму Арыкову (18,9%). Численность сотрудников выросла с 65 человек в 2021 году до 153 в 2025 году. В 2025 году выручка компании составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль достигла 376 млн руб. По объему выручки ООО «СМК» занимает второе место в регионе в своей отрасли. Комбинат выпускает продукцию под товарными знаками «Хэппи милк», «Молочный гость», «Мурлыкино», «ARNI», «Добрая Буренка», «Milk Boss», «Vashe», «Молочная Арифметика», «Поделись Добротой», «Сады Поволжья», «Добрый гость» и «Добрая Корова». Согласно сайту, комбинат поставляет продукцию на российский и казахстанский рынки.

Договор поставки стороны заключили в феврале 2024 года. Суд установил, что поставка молока действительно состоялась. Отбор проб прошел в присутствии водителя поставщика, что договор допускал. Комбинат получил товар по накладным без замечаний, использовал его в производстве, но потом заявил о скрытых дефектах. Лабораторные исследования подтвердили: молоко не соответствует стандартам из-за жиров немолочного происхождения. Комбинат направил уведомление о зачете требований. На тот момент «Молтранс» еще не обращался в суд, поэтому зачет признали законным.

ООО «Молтранс» основано 29 октября 2021 года и зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области, специализируясь на производстве молока и молочной продукции. Директором и единственным учредителем с момента основания компании является Сергей Герасимов. Численность сотрудников выросла с 4 человек в 2022 году до 12 в 2025 году. В 2025 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., однако чистая прибыль сменилась убытком в 3,6 млн руб. против прибыли 18,7 млн руб. годом ранее.

Суд признал требование саратовского комбината комбината о штрафе обоснованным. Однако запрашиваемая сумма оказалась в пять раз больше стоимости самой партии молока. Суд уменьшил штраф до 10,8 млн руб. — ровно до стоимости некачественного товара. Суд также уменьшил компенсацию за лабораторные исследования с 10% до 1% от стоимости партии. Вместо 1 млн руб. комбинат получил право на 108 тыс. руб. Комбинат заявил о зачете требований еще до суда. Зачет произошел в апреле 2025 года. Долг комбината перед поставщиком составлял 30,9 млн руб. Штраф и компенсация поставщика перед комбинатом составили около 10,9 млн руб. Суд вычел одну сумму из другой.

Поставщик имел право на получение части денег, а комбинат имел право на предъявление штрафа. Суд взыскал с комбината перед остаток долга перед «Молтрансом» — 20 млн руб.

Эту сумму суд взыскал с комбината в пользу поставщика. Также с саратовского производителя взысканы проценты за пользование чужими деньгами — 1,3 млн руб. за период с мая по октябрь 2025 года. Проценты продолжат начисляться до момента фактической оплаты. В удовлетворении остальной части иска суд «Молтрансу» отказал. Судебные расходы распределились необычно. По основному иску комбинат заплатит поставщику 362 тыс. руб. госпошлины. По встречному иску поставщик заплатит комбинату 468 тыс. руб. госпошлины. Решение не вступило в законную силу.

Никита Маркелов