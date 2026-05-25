Волгоградские отели Marton принимают гостей вопреки конфискации по делу экс-судьи ВС РФ

Сеть отелей Marton, фигурирующая в уголовном деле экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, возобновила свою работу в Волгограде. В апреле 2026 года сеть закрывали из-за изъятия гостиниц в собственность государства, сообщает «Блокнот Волгоград».

Отели экс-судьи Момотова снова работают в Волгограде

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас, по информации СМИ, отели Marton принимают гостей, а номера можно забронировать на сайтах-агрегаторах. До этого на дверях волгоградских отелей «Marton Победа» на ул. Белоглинской, «Marton Родина» на ул. Рокоссовского, «Marton Царицын» на ул. Царицынской обороны и «Вилла Санчо» на ул. Профсоюзной было размещено оповещение Росимущества о том, что собственность конфискована в пользу государства. «На основании решения Останкинского районного суда г. Москвы от 14.10.2025 г. по гражданскому делу № 2-5945/2025 по исковому заявлению замгенпрокурора РФ в интересах РФ данный объект недвижимости обращен в доход государства. Заселение постояльцев не проводится», — было указано в объявлениях.

Все отели сети Marton в Волгограде находятся под управлением ООО «Территориальное отельное управление», учредителем которого значится Виктор Момотов. К слову, в Ростове-на-Дону и Воронеже на ООО поданы арбитражные иски. В первом случае прокуратура требует привлечь компанию к административной ответственности за нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности. Во втором случае территориальное управление Росимущества обратилось в суд к ООО с требованием освободить имущество.

Известно, что в октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-судье ВС РФ Виктору Момотову. Истец просил обратить в доход государства имущество — сеть отелей Marton — на сумму более 9 млрд руб. Прокуратура утверждала, что экс-судья владел отелями совместно с краснодарским бизнесменом Андреем Марченко, которому господин Момотов помогал выигрывать судебные споры и расширять бизнес. По данным надзорного ведомства, отели Marton (в том числе в Волгограде) использовались для занятия проституцией, иногда с участием несовершеннолетних.

Марина Окорокова